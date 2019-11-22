ФСБ показала видео задержания боевиков, готовивших "всемирный халифат"

Спецоперация проводилась на территории Татарстана, в Тюменской области и в Москве.

Спецслужбы показали кадры масштабной операции по задержанию членов группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, которая проходила в трёх регионах России. Как ранее сообщили в ФСБ, боевики осуществляли "антиконституционную деятельность", основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата. Другими словами, они планировали разрушить институты светского общества и свергнуть власть насильственным путём.

На кадры также попали обыски, которые проводились по месту жительства экстремистов. У подозреваемых нашли и изъяли запрещённые в России пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители.

Ранее Лайф сообщал, что двое главарей и семеро рядовых членов группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" были задержаны на территории Татарстана, в Тюменской области и в Москве.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.