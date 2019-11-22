Россиянин похвастался работой в Apple и выманил у подруги деньги на iPhone

Девушка перевела Ираклию в общей сложности 130 тысяч рублей и терпеливо ждала телефоны несколько месяцев.

Доверчивая москвичка попыталась купить желанный iPhone и сэкономить, а вместо этого лишилась более 100 тысяч рублей. Дизайнер модного бутика перевела деньги "проживающему в США" знакомому, который пообещал купить ей гаджет.

Мария рассказала Лайфу, что на протяжении четырёх лет дружила с Ираклием из подмосковного Королёва. Она и подумать не могла, что после стольких лет знакомства парень может её обмануть. При этом молодой человек, видимо, не так трепетно относился к отношениям с Марией — "многоходовка" с покупкой iPhone была запущена ещё два года назад. Тогда Ираклий убедил девушку, что уехал в США работать в компанию Apple.

Сомнений у Марии в правдивости слов друга не возникло. О себе Ираклий напомнил летом. Он сделал девушке "выгодное предложение" — купить "яблоки" подешевле и отправить в Россию с другом, который летит к нему в США. Девушка с радостью согласилась и даже вовлекла в покупку подругу. В итоге девушка отправила на карту Ираклию 101 тысячу рублей, а затем докинула ещё пять тысяч рублей из-за конвертации валюты.

Дальше последовала череда непредвиденных обстоятельств — забыл передать другу купленные iPhone, не мог прилететь в Россию из-за работы и неотложных дел. Затем он убедил её, что уже собирается в Москву, и попросил ещё 30 тысяч рублей на авиабилеты и кое-какие расходы. На этом дружба закончилась — Ираклий перестал выходить на связь, а обманутая девушка обратилась в полицию.

Тут и выяснилось самое интересное — молодой человек в последние годы никуда из страны не улетал.

Ранее сообщалось, что на Камчатке мошенник обманул бабулю-брокера на 1,5 миллиона рублей.