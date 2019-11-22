Бренд Victoria's Secret впервые отменил ежегодный показ

Компания L Brands, которой принадлежит бренд Victoria's Secret, впервые отменила ежегодный шоу-показ нижнего белья. Об этом сообщает Fortune со ссылкой на финансового директора фирмы Стюарта Бургдорфера.

— Мы будем общаться с покупателями, но по масштабам — ничего похожего на показ мод, — сказал Бургдорфер.

Он пояснил, что компания признала падение продаж, которое началось ещё в 2016 году. За последний квартал 2019 года они уменьшились ещё на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. По словам Бургдорфера, компания отказывается от экстравагантных маркетинговых методов.

Напомним, ранее стало известно, что новую коллекцию Victoria's Secret представила "трансгендерная" модель. 24-летняя датчанка позировала на камеру в кружевном белье.