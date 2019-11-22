Песков — о новых правилах медосмотра: Цель благая, но Минздрав недоработал

При этом представитель Кремля выступил против "наказаний" за данную ситуацию, так как это не реформа, а "за рабочий процесс не надо никого наказывать".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что новые правила медосмотра водителей, которые с сегодняшнего дня намеревался ввести Минздрав, не были проработаны в должной мере. При этом цель таких нововведений он назвал благой.

— Цель, собственно, абсолютно благая, это понятно: безопасность и сохранение жизни людей, которые ежегодно в нашей стране гибнут на дорогах. В том числе и главным образом по причине пьянства за рулём... Но, справедливости ради, надо заметить, что не всё было просчитано, — сказал Песков.

Среди недоработок он назвал высокую стоимость анализов и неудобство для граждан.

— Мы увидели очень ажиотажную ситуацию в разных регионах, и, конечно, на это обратил внимание президент и Сергей Собянин, который с ним общался. Путин выразил свою точку зрения, и Минздрав оперативно отреагировал. Они не отменили решение, а взяли полгода, чтобы доработать эту тему, — добавил Песков.

Напомним, Минздрав намеревался с сегодняшнего дня внести изменения в порядок обязательного медосвидетельствования водителей, увеличив объём исследований. Это вызвало ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения медкомиссии привёл к гигантским очередям в диспансерах. Президент РФ Владимир Путин назвал новые правила чушью, и Минздрав "с учётом обеспокоенности граждан" решил отложить вступление в силу нового порядка медосмотра.