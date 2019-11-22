Песков прокомментировал историю с "российским шпионом" в Сербии

Представитель Кремля напомнил, что в Москве ждут визита сербского лидера Александра Вучича и считают его очень важным.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о ситуации с "российским шпионом", якобы замеченным в Сербии. По его словам, такими новостями "определённые стороны" хотят омрачить визит президента Сербии Александра Вучича в Москву.

— Подтверждаем подготовку визита (4 декабря), ждём его, считаем важным. Прекрасно отдаём отчёт, что существуют определённые стороны, которые хотели бы заранее омрачить визит. Убеждены, что он (визит. — Прим. Лайфа) будет продуктивным и ещё раз продемонстрирует партнёрский характер отношений между Россией и Сербией, — отметил Песков.

Ранее в Сети появилось видео, где якобы сотрудник российской военной разведки в Белграде обменивается пакетами с сербским гражданином. Затем, судя по кадрам, серб достаёт из своего пакета деньги. Министр обороны Сербии Александр Вулин сообщил, что ситуация будет изучена.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже назвала этот скандал провокацией и отметила, что ведомство вернётся к данной теме, когда появятся хоть какие-то факты, а президент Сербии Александр Вучич сообщил, что история с "российским шпионом" не изменит политику Сербии к РФ.