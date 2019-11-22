"Уволенная" чиновница из Центра наркологии им. Сербского пошла на повышение

Считается, что именно она одобрила введение процедуры, вызвавшей рост цен на справки для водителей.

Директора Центра наркологии им. Сербского Татьяну Клименко, об увольнении которой стало известно ранее, пошла на повышение. Об этом рассказала сама чиновница изданию "Подъём".

— Меня уже назначили замгенерального директора в Центре Сербского. Я не ухожу. Это повышение, — заявила Клименко журналистам.

Отметим, что именно Татьяна Клименко дала положительный отзыв на новую систему медосмотра водителей, которую впоследствии отменил Минздрав. Приказ, который вызвал ажиотаж и километровые очереди перед наркодиспансерами в регионах, должен был сегодня вступить в силу, но после критики со стороны президента Владимира Путина был отложен.