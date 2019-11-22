Лайф узнал детали задержания беглянки, которую ФСИН заманила на фотосессию

Во время досмотра девушка хотела избавиться от пакетиков с неизвестным веществом и пыталась смыть их в унитаз.

У задержанной с помощью "фотосессии" жительницы Екатеринбурга, которая находилась в федеральном розыске, нашли при себе наркотики. Об этом Лайфу рассказал начальник пресс-службы ГУ ФСИН РФ по Свердловской области Александр Левченко.

По его словам, при досмотре у задержанной обнаружили 13 пакетиков, которые содержали неизвестное, предположительно, наркотическое вещество по полтора грамма каждый. Впоследствии улики были отправлены в лабораторию на экспертизу.

Левченко добавил, что пакетики были найдены в одежде девушки, гигиенических женских предметах, а также в нижнем белье. При этом от части своих заначек местная жительница хотела избавиться: в какой-то момент она попыталась выбросить предметы личной гигиены вместе с пакетиками в унитаз.

Ранее Лайф писал, что, чтобы поймать девушку, которая находилась в федеральном розыске, ФСИН пригласил её на фотосессию. Беглянка купилась: она появилась в назначенное время на пороге студии с ярким макияжем и при полном параде, где была задержана полицией.

Напомним, ранее она была приговорена к 400 часам обязательных работ за приобретение наркотиков, но стала прогуливать наказание, а позже не отвечала инспектору на звонки. Теперь неотбытая часть наказания судом была заменена на лишение свободы. Девушке придётся провести в тюрьме около двух месяцев.