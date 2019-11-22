В Крыму опровергли слова Киева об угробленных кораблях: Отмыли и отремонтировали

По словам участника возвращения судов, российская сторона даже поменяла шторки в ванной.

Артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины были отмыты и отремонтированы перед передачей Киеву. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в Крыму, который участвовал в процессе возвращения судов.

— На судах оставлено штатное вооружение. Изъяты только боекомплект, автоматы, пистолеты, боеприпасы. Украинские суда были отмыты, отремонтированы, кроме очистки санузлов были поменяны шторки в ванной, в прачечной были постираны оставленная одежда и обмундирование экипажа, — заявил собеседник агентства.

В ноябре прошлого года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили границу с РФ в районе Керченского пролива. Пограничники остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в провокации. Они находились под арестом до сентября этого года, позже их передали Украине в рамках обмена.

18 ноября Москва передала Киеву корабли, после чего в ВМС Украины заявили, что россияне украли с кораблей унитазы и плафоны, а также вооружение. В ответ ФСБ показала кадры состояния судов в момент их передачи, а также подписания актов приёма-передачи.