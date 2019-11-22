Учёные впервые обнаружили биомаркер алкоголизма

Исследование было проведено на крысах, теперь специалистам предстоит изучить появление зависимости у человека.

Американские учёные обнаружили область мозга, отвечающую за появление алкогольной зависимости. Об этом сообщает Science.

Специалисты провели исследование на крысах и выявили у них мозговую цепь от медиального отдела префронтальной коры до околоводопроводного серого вещества, по которой можно было предсказать пристрастие к алкоголю.

Учёные заявили, что с помощью регулирования биомаркера возможно изменять тягу к спиртному.

Также уточняется, что в будущем предстоит изучить мозговой контур у людей, чтобы понять, ответственен ли он за пристрастие к алкоголю и другим вредным привычкам.

Напомним, ранее врач назвал первые признаки алкоголизма.