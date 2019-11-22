Движение на МЦД-2 ввели в график

К утренней неисправности привели действия пассажиров, которые удерживали двери руками.

Движение поездов на Московском центральном диаметре (МЦД-2) "Курско-Рижский" ввели в график после небольшого сбоя. Об этом сообщается на официальной странице Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в социальной сети "ВКонтакте".

ЧП произошло сегодня около девяти утра. От станции "Нахабино" в сторону Москвы были увеличены интервалы движения с шести до 16 минут. Причиной неполадок стала неисправность механизма закрытия дверей в одном из поездов "Иволга". К поломке привели действия пассажиров, которые удерживали двери руками.

В 12:15 по московскому времени составы вернулись к прежнему расписанию.

— Наши специалисты приняли оперативные меры для того, чтобы было можно продолжить движение. При этом сотрудники ЦППК внимательно следили за обстановкой на станциях — на всём направлении она была штатной, скоплений людей не отмечено, — говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

Ранее Лайф писал, что накануне президент России Владимир Путин запустил движение по первым Московским центральным диаметрам. Глава государства стал одним из первых пассажиров МЦД, проехав в поезде "Иволга".