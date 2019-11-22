СКР завёл дело по факту смерти врача, которой трижды вызывали скорую

Женщину доставили в больницу, однако медики не увидели оснований для экстренной помощи.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти врача в Твери от инфаркта после отказа в госпитализации. По словам дочери, к 46-летней Нине Азизовой трижды приезжала скорая, а после первого вызова она даже была доставлена в больницу.

— Вечером 30 октября 2019 года в связи с ухудшением состояния здоровья 46-летняя женщина, врач лечебной физкультуры ГБУЗ Тверской области "Городская клиническая больница № 6", вызвала бригаду скорой медицинской помощи. В связи с тяжестью состояния пациентка доставлена в указанное медицинское учреждение, где осмотрена дежурными врачами, — уточнили в СКР.

Однако после осмотра больную отпустили домой "в связи с отсутствием оснований для экстренной госпитализации и стационарного лечения". Той же ночью ей снова стало плохо. В этот раз приехавшие врачи даже не стали её везти в больницу. После укола они уехали. Под утро дочь позвонила в скорую в третий раз. К приезду медиков было уже поздно — педиатр умерла от инфаркта.

После гибели матери дочь обвинила врачей в халатности. В середине ноября следователи начали проверку по данному факту, по её результатам и было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Ранее сообщалось, что больной скончался в очереди на приём к кардиологу на Сахалине.