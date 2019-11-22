В России отзывают почти 10 тысяч кроссоверов Audi Q5

Официальный представитель Audi в России ООО "Фольксваген груп рус" отзывает 9469 автомобилей модели Q5. Речь идёт о кроссоверах, которые были реализованы с 2017 года, информирует Росстандарт.

— Причина отзыва заключается в том, что из-за скручивающего смещения может сойти с креплений выступ накладки задней колёсной арки. В результате крепление может ослабнуть и в некоторых случаях накладка может полностью отделиться, — объясняется в сообщении.

На подпадающих под отзыв автомобилях нужно закрепить выступ накладки колёсной арки двумя модифицированными фиксаторами.