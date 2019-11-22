Путин назвал вызовы и угрозы, с которыми сталкивается мир

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза РФ заявил, что современный мир сталкивается с новыми угрозами и вызовами, поэтому важно "адекватно и точно прогнозировать изменение международной ситуации" и в соответствии с этими выводами развивать военный потенциал страны.

— Много факторов неопределённости, стремительно развиваются технологии, в том числе и военные, а конкуренция, соперничество усиливаются. В разных регионах планеты не только тлеют очаги застарелых конфликтов, но и появляются новые. Ведущие страны совершенствуют оружие. Ракетно-ядерный клуб пополняется новыми членами, — отметил российский лидер.

По его словам, серьёзную озабоченность также вызывает приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России, а также милитаризация космоса.

Напомним, Владимир Путин сегодня проводит заседание Совета безопасности России. Основная повестка встречи — профессиональное развитие военной организации и координация действий Вооружённых сил России.