Путин заявил, что удалось предотвратить массовый исход боевиков из Сирии в РФ

Президент России Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета безопасности РФ, что массовый исход боевиков из Сирии в нашу страну удалось предотвратить.
— Личный состав ВКС, ВМФ, сил спецопераций, военной полиции, других ведомств и служб в полном объёме справился с поставленной задачей, действовал мужественно, профессионально, не допустил массового исхода с этой территории боевиков в нашу страну, — сказал глава государства.
Ранее СМИ сообщили, что турецкие военные задержали в Сирии боевика ИГИЛ*, который является организатором терактов в России и Германии.
* Организация запрещена в России решением Верховного суда.