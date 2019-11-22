Путин заявил, что удалось предотвратить массовый исход боевиков из Сирии в РФ

Личный состав ВКС, ВМФ, сил спецопераций, военной полиции, других ведомств и служб справился с поставленной задачей.

Президент России Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета безопасности РФ, что массовый исход боевиков из Сирии в нашу страну удалось предотвратить.

— Личный состав ВКС, ВМФ, сил спецопераций, военной полиции, других ведомств и служб в полном объёме справился с поставленной задачей, действовал мужественно, профессионально, не допустил массового исхода с этой территории боевиков в нашу страну, — сказал глава государства.

Ранее СМИ сообщили, что турецкие военные задержали в Сирии боевика ИГИЛ*, который является организатором терактов в России и Германии.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.