Задержанный за взятку сын начальника отдела УВД вернулся к своей работе

Ранее задержанный в Москве за взятку сын высокопоставленного полицейского Арсений Хвенько снова на свободе и снова в прежней должности участкового отдела полиции по району Куркино. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, полковник Игорь Хвенько, занимающий должность начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЗАО Москвы, всё-таки "вступился" за сына, после чего в МВД пропали все документы и упоминания про этот случай.

Также, по данным источника, во время служебной проверки майор Хвенько не был отстранён от работы, а командировался на пару недель в УВД по СЗАО.

Напомним, 18 октября в Москве задержали сына высокопоставленного полицейского по подозрению в получении взятки в размере 150 тысяч рублей. По факту происшествия проводилась проверка.