Судно-трубоукладчик "Северного потока – 2" достигло берегов Норвегии

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Фото © Nord Stream 2

Участвующее в строительстве газопровода "Северный поток — 2" судно Pioneering Spirit достигло берегов Норвегии. Согласно данным онлайн-сервиса MarineTraffic, корабль стоит в порту неподалёку от города Кристиансанн.

Трубоукладочное судно на прошлой неделе начало свой путь из окрестностей острова Тенерифе и направилось в сторону Северного моря.

Как сообщал Лайф, ранее было устранено последнее препятствие для завершения строительства российского газопровода "Северный поток — 2" — разрешение на прокладку труб в своих территориальных водах дала Дания. Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что запуск процесса поставки голубого топлива по газопроводу состоится в середине 2020 года.

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