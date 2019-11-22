Путин назвал долю современного оружия в армии РФ

В ближайшее время доля современной техники в Вооружённых силах будет увеличиваться и должна быть доведена до 70%.

Президент Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ заявил о том, что в армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет более 68%, причём некоторые образцы опережают зарубежные аналоги на годы вперёд.

— Разумеется, при решении задач в области обороны и безопасности следует наладить чёткое взаимодействие между военными структурами и органами власти всех уровней, — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в ближайшее время доля современного оружия в Российской армии будет увеличиваться и должна быть доведена до 70%, после чего поддерживаться на данном уровне.

По словам Путина, несмотря на все бурные технологические изменения в мире, Вооружённые силы РФ должны быть обеспечены современными технологиями.

— И сейчас, что бывает редко, нам удалось фактически сделать шаг вперёд по сравнению с другими военными странами мира. Надо стремиться, чтобы такое состояние сохранить и в будущем, — заключил российский лидер.

Ранее Путин назвал вызовы и угрозы, с которыми сталкивается мир.