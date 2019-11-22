СМИ сообщили о возобновлении следствия по делу украинских моряков

Сторона защиты связывает это с передачей на родину кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые год назад нарушили российскую границу в районе Керченского пролива.

ФСБ возобновила следственные действия по делу украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за провокацию в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Николая Полозова, который представлял интересы обвиняемых. По его словам, возобновление дела связано с передачей украинской стороне задержанных кораблей.

— Возобновлены следственные действия с связи с передачей военных кораблей Украине, ознакомление защиты с материалами дела приостановлено, — утверждает правозащитник.

С российской стороны подтверждения этой информации пока не было.

Напомним, что 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Моряков задержали, они находились под арестом до сентября 2019 года, а позже их передали Украине в рамках обмена заключёнными.

На днях Россия передала Украине все три арестованных в Керченском проливе корабля. 20 ноября они прибыли в порт Очаков. После этого в ВМС Украины заявили, что россияне украли с кораблей унитазы и плафоны, а также вооружение. В ответ ФСБ показала кадры состояния судов в момент их передачи, а также подписания актов приёма-передачи.