Экс-полковника Захарченко доставили в мордовскую колонию, его ждёт карантин

Бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко днём 22 ноября доставили на территорию колонии № 5 в мордовском посёлке Леплей. Как стало известно Лайфу, теперь его ждёт 14-дневный карантин.

До этого момента Захарченко находился в распределительном пункте в ИК № 18 в Мордовии, его не этапировали сразу, как сообщалось ранее.

Напомним, 10 июня уже бывшего полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,9 миллиона рублей. Свою вину он не признал. 17 октября суд смягчил ему приговор, вычтя полгода из срока наказания.