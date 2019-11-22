Умер "крёстный отец сноубординга"

Страшное заболевание было диагностировано у Карпентера в 2011 году. После лечения болезнь отступила, но, как оказалось, ненадолго.

Один из изобретателей сноуборда и основатель бренда Burton Snowboards Джейк Бертон Карпентер умер в возрасте 65 лет в американском штате Вермонт. Как сообщила пресс-служба его компании, причиной смерти стал рецидив рака.

— С очень тяжёлым сердцем сообщаем, что Джейк Бертон Карпентер умер в окружении своих родных и близких в результате осложнений, вызванных рецидивом рака, — говорится в сообщении Burton Snowboards.

В 2011 году у Карпентера, который считается "крёстным отцом" современного сноубординга, диагностировали рак яичка. После курса лечения болезнь отступила, однако неделей ранее стало известно о рецидиве.

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