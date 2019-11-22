Сильный и независимый. Житель Подмосковья шокировал соседей, заведя 20 котов

Сам мужчина утверждает, что неприятный запах идёт из другой квартиры, где по ночам жарят селёдку.

В Подмосковье жители многоквартирного дома пожаловались в местную администрацию на соседа, который завёл 20 котов. Однако мужчина отказался общаться с представителями органов власти и не вышел из квартиры.

— И собрания проводили, и его вызывали, и говорили по душам. Сам он говорит, что ему ничем не пахнет, — рассказал "360" старший по подъезду.

Сам мужчина заявил, что он не имеет никакого отношения к запаху в подъезде.

— Пусть Галя не жарит селёдку по ночам. Галь, я поднимаюсь на твой этаж и чувствую, что у тебя там это сгорело, и это сгорело, и это, — сказал он соседке.

Жильцы дома также отмечают, что оштрафовать любителя животных невозможно, так как общественный порядок он никак не нарушает.

— С требованиями надо обращаться в суд. Такая положительная судебная практика есть. Выселение возможно только после того, как будет принят ряд мер, в том числе и судебных, — прокомментировала ситуацию юрист Оксана Комарова.

Однако, по словам жильцов, они не хотят таких радикальных мер, так как в этом случае сам мужчина и все 20 котов останутся на улице. Посовещавшись всем подъездом, было принято решение уговорить его раздать хотя бы часть питомцев. Сейчас хвостатым ищут новых заботливых хозяев.