Лайф публикует характеристику на погибшего аспиранта: Талантливый, но замкнутый

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Фото: соцсети

Наставники отмечали доброжелательность в общении, интеллигентность и воспитанность Дмитрия.

В распоряжении Лайфа оказалась характеристика на 32-летнего аспиранта МГУ, который при трагических обстоятельствах погиб сегодня утром в общежитии вуза. Ключевые черты Дмитрия Н., согласно документу, замкнутость и одарённость.

— Очень способный и талантливый исследователь, несмотря на свою замкнутость, можно отметить его доброжелательность в общении, интеллигентность и воспитанность, приводится в характеристике мнение научного руководителя погибшего.

Ранее стало известно, что Дмитрий выпал из окна комнаты общежития МГУ на седьмом этаже. За полтора часа до гибели он кричал из окна: "Помогите! Убивают!" Лайф публиковал первые фото с места трагедии.

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