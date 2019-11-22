Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО "Космос", укравшего миллионы рублей

Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, который обвиняется в мошенничестве на сумму в несколько миллионов рублей, заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной. Об этом пишет РИА "Новости".

— По требованию Генпрокуратуры РФ компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию Андрея Чернякова, — пояснил Куренной.

Как отмечается, Чернякова в России обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, невыплате заработной платы и мошенничестве в сфере кредитования.

Ранее сообщалось, что окружной суд Варшавы разрешил выдать РФ бывшего главу НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве при получении кредита в Банке Москвы на сумму 12 миллионов рублей.