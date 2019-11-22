Диетолог рассказал, кому нельзя есть квашеную капусту

Кормящие матери относятся к той категории людей, кому на первых порах стоит воздержаться от её употребления.

Несмотря на то что квашеная капуста считается полезным продуктом, некоторым людям рекомендуется есть её с осторожностью или полностью исключить из своего рациона. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на врача-диетолога Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталью Круглову.

По её словам, квашеная капуста — кладовая полезных микроэлементов и витаминов. Кроме того, этот продукт нормализует пищеварение, благотворно влияет на уровень сахара в крови и иммунитет.

Однако гипертоникам и людям, которые имеют нарушения солевого обмена, стоит ограничить её потребление. А всё потому, что соль в квашеной капусте может вызвать отёки и существенно повысить артериальное давление.

Также от этого продукта рекомендуется воздержаться в периоды обострений гастрита, язвы желудка и болезней поджелудочной железы.

— Если есть стойкая ремиссия и человека мало что беспокоит, тогда квашеную капусту можно употреблять, поскольку это продукт ферментированный. В ходе её приготовления происходит ферментация, и этот продукт легче усваивается, чем, например, обычный салат из свежей капусты, — пояснила эксперт.

Ранее Лайф писал, что квашеная капуста признана самой лучшей закуской под крепкие напитки, кроме того, рассол из-под неё был назван одним из эффективных средств от похмелья.