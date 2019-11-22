РЖД одолжат поезда "Ласточка" для МЦД

Для того чтобы решить вопрос вместимости составов, РЖД в срочном порядке передают для МЦД несколько 10-вагонных "Ласточек" с других направлений. Именно благодаря "Ласточкам" проблема вместимости на московских центральных диаметрах решится в ближайшее время.

Во время открытия московских центральных диаметров (МЦД) 21 ноября приехавшие из Подмосковья люди сетовали на целый ряд проблем. Главным образом претензии были сосредоточены на отсутствии резервных составов. Пассажиры не понимали, что будет, когда система выйдет на полную мощность и более плотный пассажиропоток. Перевозчик на эти жалобы никак не реагировал.

Эксперты отмечают, что тестовое открытие хоть и не может быть идеальным, но всё равно должно быть продуманным до мелочей. Председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин сообщил, что пуск первых веток МЦД был тестовым и в ближайшее время предстоит проделать ещё внушительную часть работы, чтобы новые поезда вышли на проектные объёмы перевозок.

По словам Иванкина, большая часть работ, необходимых для ввода линий МЦД в работу, будет завершена в ближайшие две-три недели, однако для выхода на проектные мощности потребуется существенно больше времени.

Если говорить о проектном виде МЦД, то все работы, включая возведение необходимой инфраструктуры, закончат к концу 2020 — началу 2021 года. Там серьёзный объём мероприятий, не только подготовка полотна, но и шумоподавляющие экраны и много чего ещё Павел Иванкин

Одна из самых ощутимых ошибок тестового запуска — ошибка в просчёте соотношения вагонов в поездах, которые будут ходить по МЦД. Как отмечает Павел Иванкин, в тестовом режиме количество вагонов в каждом составе уменьшили, однако для работы на проектных мощностях придётся продумывать этот вопрос дополнительно. Как отмечает Павел Иванкин, этот вопрос будут решать при непосредственной поддержке РЖД.

Насколько мне известно, сейчас РЖД срочно готовятся передать для МЦД несколько поездов "Ласточка". Поездов "Иволга", которые есть у ЦППК сейчас, недостаточно для перевозки пассажиров. Всего у них есть 34 состава, каждый от 5 до 7 вагонов Павел Иванкин

Для того чтобы решить вопрос вместимости составов, РЖД в срочном порядке передают для МЦД несколько десятивагонных "Ласточек" на МЦД с других направлений. Именно благодаря "Ласточкам", которые существенно превосходят "Иволги" по характеристикам, проблема вместимости МЦД решится в ближайшее время.

Чтобы без сбоев перевозить огромное количество пассажиров, потребуются дополнительные резервные пути, что очень непросто, учитывая сверхнапряжённость московского железнодорожного узла.

По словам Иванкина, после ввода в строй МЦД удалось выяснить, как направления работают в целом, однако для выхода на проектные мощности предстоит решить сразу несколько ключевых проблем. Главная из них — ввести в строй и остальные участки центральных диаметров. Кроме того, есть и сугубо транспортные временные проблемы.

Чтобы закончить строительство всех объектов, сейчас временно перекрыто несколько направлений по дорогам Павел Иванкин

Одним из главных преимуществ МЦД, по мнению Павла Иванкина, является частота отправлений — поезда на центральных диаметрах, в отличие от электричек, будут ходить каждые пять минут. Правда, если верить сообщениям в социальных сетях, перевозчик или заказчик явно допустил ряд ошибок в оценке пассажиропотока.

Пассажиры, попытавшиеся в первый день проехать по МЦД, отмечают, что для огромного количества горожан не подали достаточного количества вагонов, поезда приходилось ждать дольше, чем заявлял перевозчик.

Возмущение жителей Подмосковья вызвали и некоторые платформы МЦД. Во время тестового пуска выяснилось, что большая часть платформ значительно выше уровня пола в вагонах поездов, например "Аэроэкспресса". Это вызвало у пассажиров трудности при посадке и высадке, а люди с ограниченными возможностями были вынуждены отказываться от поездок по МЦД в день открытия.

Добавила огорчения ситуация с картами "Тройка". Валидаторы на станциях МЦД считывали информацию не сразу, у многих пассажиров происходило двойное списание средств, попасть на платформу удавалось лишь после повторного использования транспортной карты.