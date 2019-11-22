Эдвард Нортон рассказал правду о спасении жизни Леонардо Ди Каприо

Девять лет назад интерес к морским животным едва не обернулся для звезды "Титаника" трагедией.

Американский актёр Эдвард Нортон стал гостем шоу Джонатана Росса и рассказал правдивую историю о спасении Леонардо Ди Каприо почти десять лет назад. Инцидент, который произошёл во время съёмок фильма на Галапагосских островах в 2010 году, по его мнению, преподносился слишком драматично.

Нортон давно знает звезду "Титаника", и ему известно о страстном увлечении Ди Каприо животным миром. Судя по словам Эдварда, девять лет назад именно эта любовь чуть не обернулась для артиста трагедией. Актёр вспоминает, что они вместе ныряли на Галапагоссах, когда Ди Каприо вдруг заметил проплывающую стаю пятнистых скатов и без раздумий прыгнул в воду.

— Я увидел выражение лица Лео... Он бросился за ними с камерой, с которой я нырял с 16 лет. Он очень увлёкся и уходил всё ниже и ниже, а я смотрел на часы и понимал, что времени у него мало. За то время, пока он гонялся за этими тварями, у него мог бы кончиться воздух. И я бросился за ним, — говорит Нортон.

По словам актёра, когда он настиг друга, у того почти закончился кислород. Нортон добавил, что историю преподносят слишком драматично: будто Ди Каприо уже потерял сознание и он его вытаскивал из воды.

Ранее стало известно, что роль Джека в "Титанике" могла достаться другому актёру.