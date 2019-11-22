СМИ: Возобновлено паромное сообщение между Крымом и Турцией

Прерванное в 2017 году паромное сообщение между Турцией и Крымом возобновлено. Паромы будут ходить между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак раз в неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на главу АНО "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталью Серову.

— Получила подтверждение сейчас, что у нас запущен паром Зонгулдак — Керчь, раз в неделю регулярные поставки. Идёт второе оформление груза. На него мы будем ставить уже экспортный груз, что позволит минимизировать стоимость логистики, — сказала Серова на заседании Комитета Госсовета Крыма по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Напомним, в октябре 2017 года Анкара приняла решение не принимать корабли под любым флагом, которые прибывают из портов Крыма.