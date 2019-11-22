СМИ: Возобновлено паромное сообщение между Крымом и Турцией

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Фото © Pixabay

Прерванное в 2017 году паромное сообщение между Турцией и Крымом возобновлено. Паромы будут ходить между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак раз в неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на главу АНО "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталью Серову.

— Получила подтверждение сейчас, что у нас запущен паром Зонгулдак — Керчь, раз в неделю регулярные поставки. Идёт второе оформление груза. На него мы будем ставить уже экспортный груз, что позволит минимизировать стоимость логистики, сказала Серова на заседании Комитета Госсовета Крыма по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Напомним, в октябре 2017 года Анкара приняла решение не принимать корабли под любым флагом, которые прибывают из портов Крыма.

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