Из тонущего в Чёрном море танкера вытекает горючее

Моряки более суток отказывались подать сигнал SOS из страха, что им не выдадут зарплату.

Севший на мель недалеко от одесского пляжа танкер Delfi лёг на бок, из судна вытекает горючее. Члены экипажа до сих пор не покинули терпящий бедствие корабль.

— Из танкера вытекает горючее. На пляже ощущается характерный запах. Кроме того, с борта упали металлические бочки, — сообщает местное издание "Думская".

Эвакуация моряков с терпящего бедствие корабля только началась. Члены экипажа до сих пор находились на судне по вине владельца. По данным местных властей, моряки более суток отказывались подать сигнал SOS из страха, что им не выдадут зарплату. При этом сам владелец на связь не выходил, и спасатели приняли решение о принудительной эвакуации.

— Судно двое суток дрейфует, мы это узнали позже, потому что экипаж об этом просто не сообщал. Отключены транспондеры об их перемещении, — уточнил на месте ЧП представитель Одесской областной администрации Денис Соколов.

О севшем на мель танкере стало известно сегодня ночью. Судно ходит под флагом Молдавии.