Тонны "соли" на миллиарды рублей. Крупнейшую наркофабрику накрыли в Ленобласти

Синтетику здесь производили тоннами. С места изъяты четыре реактора для химического синтеза запрещённых веществ и даже автопогрузчик.

В посёлке Обуховец Тосненского района Ленинградской области обнаружена нарколаборатория, которую полицейские называют крупнейшей за последние годы. Она располагалась в неприметном ангаре, но вещества производила в промышленном масштабе. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, внутри было обнаружено более двух тонн готовой синтетики и почти шесть тонн полуфабриката. Незаконный оборот от реализации этой партии мог бы составить порядка семи миллиардов рублей. И речь идёт только о полностью готовом продукте, не говоря о том, что здесь же были найдены 80 тонн прекурсоров наркотических средств.

Тип вещества уже известен. В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД РФ указали, что лаборатория специализировалась на химическом наркотике, называемом солью.

Производство в ангаре велось на широкую ногу. Правоохранители изъяли с места четыре реактора для химического синтеза запрещённых веществ, автопогрузчик и два грузовика.

— В порядке статьи 91 УПК РФ задержаны трое мужчин — предполагаемых участников нелегального наркобизнеса, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление каналов сбыта запрещённых веществ.

Возбуждено дело по статье 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Виновным может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае ликвидировали крупную нарколабораторию синтетики. Из незаконного оборота изъяли около 25 килограммов синтетических наркотиков и больше четырёх тонн компонентов для их изготовления.

Ещё одно крупное наркопроизводство накрыли на днях в Подмосковье. До сегодняшнего дня именно оно считалось крупнейшим из ликвидированных в нашей стране.