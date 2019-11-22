В Крыму опровергли данные о возобновлении паромного сообщения с Турцией

Анкара приняла решение не принимать корабли из портов полуострова два года назад.

Запуск грузовых паромов между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак обсуждается с Турцией, но решение пока не принято. Директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова признала, что поспешила, сообщив об обратном.

— По уточнённой последней информации, на данный момент паромное сообщение не возобновлено. Процесс находится в стадии переговоров и согласований, — сказала она РИА "Новости".

Серова добавила, что крымский бизнес приветствовал бы возобновление паромного сообщения с Турцией.

Ранее сегодня глава Южного регионального центра поддержки экспорта сообщила о запуске паромного сообщения Зонгулдак — Керчь, которое было отменено в октябре 2017 года по инициативе Анкары.