Умерла актриса из "Теории Большого взрыва" и "Лузеров"

В 90-е она владела кастинговым агентством и помогла построить карьеру Стивену Кольберу, Стиву Кареллу и Ричарду Кайнду.

Американская актриса Джейн Гэлловэй Хейтц скончалась на 79-м году жизни в штате Иллинойс. Об этом сообщает Mirror.

Актриса известна своей ролью в сериале "Лузеры". Там она сыграла Лилиан Адлер, бывшего директора хорового клуба в средней школе Уильяма Мак-Кинли. Помимо этого, Гэлловэй Хейтц появилась в "Теории Большого взрыва", а также в популярных американских шоу "Бесстыжие", "CSI. Место преступления", "Побег" и "Анатомия страсти".

Причина смерти артистки не уточняется. Её родственники попросили соболезнующих вместо отправки цветов совершить пожертвования в Американскую кардиологическую ассоциацию или Американскую диабетическую ассоциацию.

Церемония похорон должна состояться в следующую субботу, 30 ноября, в Иллинойсе.

Гэлловэй Хейтц родилась 18 сентября 1941 года в Миннеаполисе, и она проучилась в Университете Миннесоты в течение нескольких лет, прежде чем уехать в Чикаго. Именно там она занялась кастинговым бизнесом. Она помогла комику Стивену Кольберу, а также актёрам Стиву Кареллу и Ричарду Кайнду, когда они только начинали свою карьеру. Она продала агентство в 1997 году, чтобы продолжить играть в кино и сериалах.