Трёхлетний малыш упал в котёл с кипящим супом и умер

Ребёнок с сильными ожогами был доставлен в больницу, врачи которой двое суток боролись за его жизнь.

Гибелью трёхлетнего мальчика закончился деревенский праздник в пригороде индийского Хайдарабада. Малыш заигрался и упал в гигантский котёл с кипящим супом самбар.

По данным Daily Mail, 17 ноября ребёнок с сильными ожогами был доставлен в больницу. В течение двух суток врачи боролись за жизнь трёхлетнего Суреша. Несмотря на старания медиков, 19 ноября мальчик умер. В причинах произошедшего разбираются полицейские.

Ранее сообщалось, что в Львовской области Украины двухлетний ребёнок упал в 40-литровую кастрюлю с кипятком.