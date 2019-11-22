Ревнивец из Мордовии метнул нож в любимую и попал прямо в глаз

42-летняя пострадавшая была экстренно доставлена в больницу, но врачам не удалось спасти зрение.

В городе Рузаевке в Мордовии пьяный мужчина во время ссоры метнул в сожительницу кухонный нож и попал ей прямо в глазное яблоко. 46-летний злоумышленник был задержан по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

— В день совершения преступления гражданские супруги выпивали. В какой-то момент между ними на почве ревности произошла ссора. Мужчина бросил в сожительницу нож, который попал в глазное яблоко, — уточнили в УМВД РФ по Республике Мордовия.

42-летняя пострадавшая была госпитализирована с проникающим ранением. Врачи не смогли сохранить правый глаз пациентки.

Ранее сообщалось, что ученик рязанской школы ударил в лицо ножом своего одноклассника на глазах у других учащихся. Полиция отказалась принимать заявление от пострадавшего.