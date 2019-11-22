Сербский преподаватель обезвредил стрелка, который пытался захватить заложников

Полиция Сербии задержала мужчину, который открыл стрельбу в техникуме в центре страны, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает МВД республики.

— Сотрудники МВД по городу Смедерево задержали мужчину 1973 г.р. из района города Велика-Плана, подозреваемого в том, что сегодня он пробрался в среднюю экономически-туристическую школу "Вук Караджич" в Велика-Плане и произвёл два выстрела из автоматической винтовки в потолок, — отмечает ведомство.

В результате произошедшего никто не пострадал, нападавшего обезвредил один из преподавателей учебного заведения.

Как отмечают местные СМИ, мужчина психически нездоров и пытался взять заложников, однако был задержан.