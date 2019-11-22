"Ленком" переименовали в честь Марка Захарова

Народный артист СССР умер 28 сентября в возрасте 85 лет в результате повторного воспаления лёгких.

В честь Марка Захарова переименовали московский театр "Ленком", художественным руководителем и главным режиссёром которого он являлся почти полвека — с 1973 по 2019 год.

— Приказом от 21 ноября 2019 года наш театр переименован в Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова", — сообщила пресс-служба учреждения.

Марк Захаров умер 28 сентября 2019 года в возрасте 85 лет. Причиной смерти режиссёра стало повторное воспаление лёгких. Коллеги режиссёра выразили соболезнования и вспомнили его главные заслуги. Его проводили в последний путь овациями и криками "Браво!", после чего предали земле на Новодевичьем кладбище Москвы.

На сцене родного "Ленкома" Захаров поставил множество спектаклей, среди которых "Юнона и Авось", "Поминальная молитва" и "Шут Балакирев". Он также снял фильмы, вошедшие в классику советского кинематографа: "12 стульев", "Формула любви", "Обыкновенное чудо".