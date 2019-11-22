Лукашенко запретил руководителям нанимать любовниц на работу

По мнению лидера республики, чтобы создать благоприятные условия для развития интеграционных структур, необходимо привлекать на должности знающих специалистов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал нанимать профессионалов в создаваемые интеграционные структуры и холдинги, а не "родственников, сыновей и любовниц". Об этом глава государства заявил в ходе совещания по агропромышленному комплексу.

— Найдите не родственников, не сыновей, не любовниц, не любовников, а хороших специалистов, — сказал Лукашенко.

При этом президент отметил отрицательную динамику, которая наблюдается долгое время в развитии сельскохозяйственной отрасли в одном из регионов — Витебской области. Именно этому вопросу было посвящено совещание.

Ранее газета The Times опубликовала статью про "Мисс Белоруссия — 2018" Марию Василевич, которая недавно стала самым молодым депутатом страны, и отметила, что между девушкой и президентом Александром Лукашенко есть "романтическая связь". Впоследствии Василевич данную информацию опровергла.