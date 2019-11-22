В Якутии 14-летняя школьница погибла, заряжая телефон в ванной

10473

Фото © Pixabay

В Якутии 14-летняя школьница умерла, заряжая телефон в ванной. Тело девочки вечером 21 ноября обнаружили родители. На теле нашли ожог, который может свидетельствовать об ударе током.

— В ванной комнате обнаружен подключённый к электрической розетке удлинитель с подключённым зарядным устройством для сотового телефона, которое имело деформированный корпус. Сам мобильный телефон с оплавленным корпусом лежал на кромке ванны, — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Следствие проводит проверку. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×