В Якутии 14-летняя школьница погибла, заряжая телефон в ванной

В Якутии 14-летняя школьница умерла, заряжая телефон в ванной. Тело девочки вечером 21 ноября обнаружили родители. На теле нашли ожог, который может свидетельствовать об ударе током.

— В ванной комнате обнаружен подключённый к электрической розетке удлинитель с подключённым зарядным устройством для сотового телефона, которое имело деформированный корпус. Сам мобильный телефон с оплавленным корпусом лежал на кромке ванны, — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Следствие проводит проверку. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.