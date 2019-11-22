Экс-главу подмосковного Чехова отправили под домашний арест

Бабушкинский суд Москвы отправил под домашний арест экс-главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову, обвиняемую в афере с муниципальным имуществом на 7,3 млн рублей.

— Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемой меру пресечения в виде заключения под домашний арест на месяц и 7 суток, до 29 декабря, — приводит РИА "Новости" заявление судьи.

Кононова будет под домашним арестом в доме в деревне Большое Петровское. Ей запрещается покидать дом, общаться с фигурантами дела и пользоваться связью.

Напомним, главу подмосковного Чехова Марину Кононову задержали по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом на 7,3 миллиона рублей.