Многодетная мать рассказала Лайфу, что из-за 14 рублей ей не дали четыре пособия

По словам Анджелы, сейчас в ведомстве игнорируют её звонки, а времени, чтобы наведаться к ним, у них с супругом нет.

В многодетной семье из Нижневартовска, которой из-за 14 рублей отказали в пособии, рассказали подробности Лайфу. Мать троих детей Анджела Агабекова перечислила четыре пособия, в которых было отказано:

Ежемесячное пособие на ребёнка до 16 лет в 950 рублей. Пособие при поступлении ребёнка из многодетной семьи в первый класс. Пособие для подготовки ребёнка из многодетной семьи к началу учебного года (старшая дочь пошла в пятый класс). Социальная помощь.

Собеседница Лайфа уточнила, что они с супругом пытаются дать детям как можно больше. Оба работают, водят их в разные секции. По словам Анджелы, она получает 33 тысячи рублей в месяц, муж — 35 тысяч. При этом перед обращением за социальной помощью женщина на онлайн-калькуляторе рассчитала, могут ли они претендовать на выплаты. Ответ её удивил и разочаровал.

— Я звонила специалистам... Они не берут трубки. Ходить у меня времени нет, мы работаем. У меня трое детей, я их на кружки вожу. Я юрист, муж — торговый агент, — говорит Анджела.

В Центре социальных выплат Нижневартовска, куда Лайф обратился за комментарием, сообщили, что отправили документы об отказе семье Агабековых в вышестоящую инстанцию — в Департамент социального развития ХМАО. При этом в ведомстве проверили правомерность отказа и пришли к выводу, что решение принято правомерно.