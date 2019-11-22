Многодетная мать рассказала Лайфу, что из-за 14 рублей ей не дали четыре пособия

В многодетной семье из Нижневартовска, которой из-за 14 рублей отказали в пособии, рассказали подробности Лайфу. Мать троих детей Анджела Агабекова перечислила четыре пособия, в которых было отказано:
- Ежемесячное пособие на ребёнка до 16 лет в 950 рублей.
- Пособие при поступлении ребёнка из многодетной семьи в первый класс.
- Пособие для подготовки ребёнка из многодетной семьи к началу учебного года (старшая дочь пошла в пятый класс).
- Социальная помощь.
Собеседница Лайфа уточнила, что они с супругом пытаются дать детям как можно больше. Оба работают, водят их в разные секции. По словам Анджелы, она получает 33 тысячи рублей в месяц, муж — 35 тысяч. При этом перед обращением за социальной помощью женщина на онлайн-калькуляторе рассчитала, могут ли они претендовать на выплаты. Ответ её удивил и разочаровал.
— Я звонила специалистам... Они не берут трубки. Ходить у меня времени нет, мы работаем. У меня трое детей, я их на кружки вожу. Я юрист, муж — торговый агент, — говорит Анджела.
В Центре социальных выплат Нижневартовска, куда Лайф обратился за комментарием, сообщили, что отправили документы об отказе семье Агабековых в вышестоящую инстанцию — в Департамент социального развития ХМАО. При этом в ведомстве проверили правомерность отказа и пришли к выводу, что решение принято правомерно.
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