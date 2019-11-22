"Живучая ты, сучка". Иркутянин избил бывшую девушку, а затем трижды ударил ножом

Правоохранители отпустили мужчину спустя 24 часа после задержания. Сейчас он на свободе, а уголовное дело так и не было заведено.

Житель Железногорска-Илимского отвёз в лес бывшую возлюбленную, где сначала избил её битой, а затем нанёс три удара ножом в грудь. Девушке удалось выползти на дорогу, где её увидел проезжающий мимо автомобилист.

9 ноября Татьяна Боркина встретила на улице своего бывшего молодого человека, который угрозами заставил её сесть к нему в машину. По словам девушки, она подумала, что он хочет поговорить.

— Он сразу забрал мой телефон, и мы поехали в сторону посёлка Суворовский. Когда мы остановились, он сказал выходить из машины. Я думала, что он просто хочет меня здесь бросить. Я спиной стояла к машине, он вышел и нанёс удар битой по голове и ногам. Потом начал тащить меня вглубь леса, там он продолжил избивать меня битой, — рассказала Лайфу Боркина.

На этом мужчина не остановился. Пока Татьяна истекала кровью на земле, он сходил к машине и вернулся уже с ножом.

— Я умоляла его остановиться и даже прощения просила. Сначала нанёс мне два удара ножом, потом проверил мой пульс, я начала уже терять сознание. Потом со словами "сучка ты живучая" он ударил третий раз. Вытер об меня ножик, сказал "прощай" и ушёл, — поделилась пострадавшая.

Татьяне удалось ползком спиной по земле выбраться к дороге, где её заметил проезжающий мимо автомобилист и отвёз в больницу. Девушка успела назвать медикам человека, пытавшегося её убить, после чего впала в кому на несколько дней.

— Заявление я написала только сегодня, но сообщение из больницы было передано сразу. Его сразу же задержали, но отпустили через 24 часа. Он сначала всё отрицал, но потом признался и сказал, что убивать меня он не хотел. Уголовное дело на него не заведено, он свободно передвигается, — добавила пострадавшая.

Боркина также отметила, что на протяжении трёх лет отношений бывший избранник не раз избивал её. Девушка даже обращалась в полицию, но там отказывали в возбуждении уголовного дела. Она также пояснила, что такую агрессию у мужчины вызвало их расставание. По её словам, его бывшей гражданской жене даже пришлось уехать из города.