Просил звать его "медведиком". Объявилась выжившая пассия доцента-расчленителя

Девушка рассказала СМИ шокирующие подробности романа с преподавателем, однако адвокат историка посчитал эти откровения фейком.

В Петербурге объявилась бывшая любовница доцента-расчленителя Олега Соколова. Девушка дала большое интервью "Фонтанке", которое назвали исповедью — она проследила моменты от знакомства с историком до бегства от него, озвучив страшные подробности отношений. А вот адвокат учёного назвал это интервью фейк ньюс и попыткой демонизировать Соколова.

Героиня публикации — та самая студентка филфака, которая в 2008 году обвинила доцента в избиении. Она рассказала, что познакомилась с Соколовым, когда ей было всего 18. Она хотела устроиться к нему ассистентом, но после собеседования отказалась.

— Он тогда писал "Аустерлиц". Смотрел он на меня очень оценивающе, как будто раздевал, мне это было неприятно, — вспоминает девушка.

Позже жизнь столкнула её с преподавателем ещё несколько раз. После встречи на одной из конференций Соколов принялся ухаживать за студенткой. На вопрос о семье он якобы соврал, что вдовец, а от брака есть дочь. Бывшая студентка признаётся, что известие о вполне себе живой жене стало для неё шоком — это при том, что Соколов обещал на ней жениться.

— Я же влюбилась. Это была моя первая любовь... Он может быть очень галантным, заботливым, с ним было интересно. Мне он много читал, воспитывал, всячески вовлекал меня в свою деятельность. Он действительно очень сильно развивал тех людей, которые с ним жили. У него феноменальная память, французский он знает как бог. Но, по сути, всё, что он делал, он делал ради себя, — добавляет девушка.

По её словам, Соколов не "протежировал" своих любовниц, а демонстрировал их знакомым, как кукол или красивый аксессуар.

— Он любил один тип духов, ими пользовалась его жена и все любовницы. Меня тоже заставил ими пользоваться. А ещё он не скупился на плюшевое говно, заваливал медвежатами. Говорил, что это он такой плюшевый, просил называть его медведиком, — заявила героиня интервью.

По её словам, расстаться с Соколовым она решила, когда поняла, что оказалась практически изолирована: без друзей, без общения с родными. Кроме того, девушка заявила о частых истериках учёного.

— Он абсолютно подорвал моё психоэмоциональное здоровье. Это было безумие. Он давит и делает это очень умно... Когда я увидела его слёзы в суде, меня просто перевернуло, я это наблюдала сотни раз в своей жизни. Он очень вспыльчивый человек. Ну и алкоголь добавлял проблем. Он действительно пил как лошадь. И в ту ночь, когда он меня бил, он был пьян. Соколов пил всегда, — говорит она.

Когда девушка решила забрать вещи из его квартиры, преподаватель связал её, избил и якобы угрожал убийством.

— Я думаю, что это длилось около часа, не меньше. Он орал, что я монстр, чудовище. Я думаю, что он хотел меня убить, но по каким-то причинам он этого сделать не смог. Он на самом деле угрожал мне: "Никто не знает, что ты у меня. Я тебя убью и закопаю на стройке, никто не будет искать, по крайней мере, у меня", — вспоминает бывшая возлюбленная доцента.

По её словам, из-за плохого самочувствия после избиения она не смогла уехать из квартиры историка, и пока она сидела в другой комнате, Соколов якобы принимал гостей. Их отношения продлились ещё некоторое время и сопровождались "истериками, шантажом и угрозами" доцента. А после девушка впала в депрессию и, по её же признанию, стала овощем.

Бывшая любовница Соколова также считает, что жертва доцента Анастасия Ещенко очень похожа на неё — якобы преподаватель СПбГУ выбирал себе девушек одного типажа.

— Я знаю, что мы очень похожи. Просто он выбирал такой типаж. Его первая жена и та любовница, что была до меня, тоже на меня похожи, — говорит девушка.

Всю эту "исповедь" адвокат Соколова Александр Почуев назвал фейк ньюс и пообещал, что предпримет дополнительные меры "для пресечения подобной клеветы".

— Это очевидный "фейк ньюс", направленный на демонизацию моего клиента, самопиар местного СМИ и извлечение выгоды из этой страшной трагедии. Если это действительно свидетель по уголовному делу, то она должна была быть уведомлена следствием о неразглашении следственной тайны и вряд ли смогла бы давать такое "сенсационное" интервью, — сказал он "360".