Шведские военные обвинили российское судно в нарушении границ королевства

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Фото © Shutterstock

Российский корабль нарушил шведские территориальные воды, заявили Вооружённые силы королевства 22 ноября.

17 ноября российский государственный корабль вошёл на шведскую территорию к западу от Гётеборга. Поскольку у судна не было действительного разрешения, вооружённые силы считают это нарушением правил пребывания на территории страны, говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим отмечается, что вооружённые силы сообщили об инциденте в правительственные учреждения.

Ранее Лайф писал, что в Финляндии заподозрили российское судно в нарушении границы.

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