Шведские военные обвинили российское судно в нарушении границ королевства

Российский корабль нарушил шведские территориальные воды, заявили Вооружённые силы королевства 22 ноября.

— 17 ноября российский государственный корабль вошёл на шведскую территорию к западу от Гётеборга. Поскольку у судна не было действительного разрешения, вооружённые силы считают это нарушением правил пребывания на территории страны, — говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим отмечается, что вооружённые силы сообщили об инциденте в правительственные учреждения.

Ранее Лайф писал, что в Финляндии заподозрили российское судно в нарушении границы.