Путин призвал сделать экономический рост России более устойчивым

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о том, что необходимо сделать более устойчивым экономический рост РФ.

— Мы по традиции поговорим о текущей ситуации в экономике, что надо сделать в реальном секторе, бюджетной сфере. Вчера Госдума приняла федеральный бюджет. В течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике... но и добиться увеличения доходов граждан, — сказал российский лидер.

Ранее Путин рассказал, из-за чего всё человечество может вернуться в пещеры.