Режиссёр "Джокера" разочаровал фанатов: Говорить о сиквеле преждевременно

Хотя ранее СМИ сообщили, что создатель фильма Тодд Филлипс получил добро от самого председателя Warner Bros. Pictures Group.

Режиссёр Тодд Филлипс опроверг слухи о том, что он приступил к работе над продолжением фильма "Джокер". Заявление прозвучало в интервью IndieWire.

По его словам, никакой встречи с главой Warner Bros. Тоби Эммерихом, о которой писали СМИ, в действительности не было. Поэтому возможное продолжение "Джокера" пока остаётся лишь идеей, добавил Филлипс.

— Говорить об этом в лучшем случае преждевременно. Понятно, что сиквел обсуждался, потому что фильм с бюджетом $60 миллионов собрал миллиард долларов в прокате, но ничего конкретного не говорилось, — отметил режиссёр.

Напомним, нашумевшая картина с Хоакином Фениксом в главной роли вышла в прокат 3 октября и показала феноменальный успех в кассовом плане. Фильм преодолел планку сборов в один миллиард долларов по всему миру, что является абсолютным рекордом для ленты со взрослым рейтингом R.

Вместе с тем, как уже сообщал Лайф, "Джокер" будет претендовать на рекордное количество "Оскаров" в будущем году. Работу отметили сразу в 16 номинациях.