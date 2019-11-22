Режиссёр "Джокера" разочаровал фанатов: Говорить о сиквеле преждевременно

Режиссёр Тодд Филлипс опроверг слухи о том, что он приступил к работе над продолжением фильма "Джокер". Заявление прозвучало в интервью IndieWire.
По его словам, никакой встречи с главой Warner Bros. Тоби Эммерихом, о которой писали СМИ, в действительности не было. Поэтому возможное продолжение "Джокера" пока остаётся лишь идеей, добавил Филлипс.
— Говорить об этом в лучшем случае преждевременно. Понятно, что сиквел обсуждался, потому что фильм с бюджетом $60 миллионов собрал миллиард долларов в прокате, но ничего конкретного не говорилось, — отметил режиссёр.
Напомним, нашумевшая картина с Хоакином Фениксом в главной роли вышла в прокат 3 октября и показала феноменальный успех в кассовом плане. Фильм преодолел планку сборов в один миллиард долларов по всему миру, что является абсолютным рекордом для ленты со взрослым рейтингом R.
Вместе с тем, как уже сообщал Лайф, "Джокер" будет претендовать на рекордное количество "Оскаров" в будущем году. Работу отметили сразу в 16 номинациях.
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