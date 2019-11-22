В Совфеде призвали россиян бойкотировать Ротару: Лучший ответ — пустые места!

Известие о возвращении звезды на отечественную сцену коллеги по цеху восприняли более доброжелательно.

Сенатор Валерий Рязанский призвал россиян бойкотировать выступления зарубежных артистов, которые приезжают на гастроли в РФ после критики в её же адрес. Глава социального комитета верхней палаты заявил об этом, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену.

— Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так... Лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале, — заявил он РИА "Новости".

Ранее стало известно, что София Ротару выступит на новогоднем концерте "Песня года", а также рассматривает предложения об участии в корпоративах в Москве. Известие о возвращении звезды на российскую сцену коллеги по цеху восприняли более доброжелательно. Так, продюсер Иосиф Пригожин считает, что артистка "стала заложником политических обстоятельств".

Напомним, что в декабре 2018 года Ротару сильно расстроила поклонников, отменив выступление на "Песне года". Представители звезды назвали здоровье главной причиной данного решения. Также сказалась политика — напряжённые отношение между Москвой и Киевом. Поклонники Ротару боялись, что она больше не приедет выступать в Россию.