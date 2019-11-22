В Коми полицейских от стрелка спас заклинивший затвор пистолета — видео

Подозреваемый задержан. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Заклинивший затвор пистолета чудом спас полицейских в Республике Коми. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Сотрудники патрульно-постовой службы доставили в дежурный отдел Сыктывдинского района 34-летнего мужчину. На местного жителя очень жаловалась мать его бывшей супруги. По словам женщины, он нередко угрожал, закатывал скандалы и вёл себя буйно.

В отделе правоохранители уже начали лично досматривать товарища, как он неожиданно вытащил из сумки заряженный пистолет. Предупредив, что сейчас откроет огонь, он попытался привести оружие в боевое положение, однако сделать у него это не получилось. Удача улыбнулась полицейским — у ТТ заклинил затвор, благодаря чему они выиграли несколько секунд и скрутили потенциального стрелка.

Кроме армейского пистолета ТТ у задержанного были изъяты 22 боевых патрона, кастет и штык-нож.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".