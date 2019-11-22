Вучич не собирается отменять визит в Россию из-за шпионского скандала

Сербский лидер заявил, что в Белграде дорожат "ясными и прозрачными" отношениями с нашей страной.

У президента Сербии Александра Вучича нет мыслей об отмене визита в Россию в свете предполагаемого шпионского скандала. Об этом заявил сам политик в интервью немецкому изданию Spiegel.

— Нет, мы не думаем об этом. Мы бы хотели добрых и доверительных отношений с Россией, но подходим к текущей ситуации с осознанием ответственности, — подчеркнул сербский лидер.

Вучич считает важным, что Сербия сумела сохранить "ясные и прозрачные отношения с Россией".

— У русских свои интересы, у нас — свои. Русские ничего нам не дарят, но они дают хорошую цену, — указал он.

Напомним, что "шпионский скандал" разгорелся после того, как в Сети появилось видео, как якобы сотрудник российской военной разведки обменивается пакетами с сербским гражданином в Белграде. Затем, судя по кадрам, серб достаёт из своего пакета деньги.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже назвала этот скандал провокацией и отметила, что ведомство вернётся к данной теме, когда появятся хоть какие-то факты. Той же позиции придерживаются и в Кремле.