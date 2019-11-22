Россиянин "привёз" в своём глазу трёхсантиметрового червя из Шри-Ланки

Мужчина пожаловался офтальмологу на покраснение, зуд и неприятные ощущения движения в правом глазу, но даже не подозревал, что там внутри живность.

Житель Саратовской области около года не подозревал, что от отдыха в Шри-Ланке у него остался скользкий "презент" в глазу — червь. Обнаружили нежелательного "жильца" в организме 40-летнего мужчины врачи ступинской больницы.

Он обратился к офтальмологу с жалобами на покраснение, зуд и неприятные ощущения движения в правом глазу. В ходе обследования выяснилось, что у него дирофиляриоз — паразитарное заболевание.

— В результате из глаза пациента был удалён червь, размер которого достигал трёх сантиметров. Как стало ясно позднее, он жил в глазу саратовца около года, — уточнили в Министерстве здравоохранения Московской области и добавили, что мужчина заразился при комарином укусе.

Дирофиляриоз — паразитарное заболевание собак, кошек и диких животных, способное передаваться человеку. Оно характерно для стран Азии, Африки, Южной Европы, но в последние годы наблюдается распространение и на территориях государств, для которых не совсем характерно.

Ранее сообщалось, что турист из Великобритании пересел в инвалидное кресло после того, как искупался в африканском водоёме. Оказалось, что во всём виноваты черви-паразиты.