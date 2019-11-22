Экс-хоккеист сборной Белоруссии избил беременную жену в Подмосковье

В Одинцовском районе Подмосковья 31-летний экс-хоккеист сборной Белоруссии Юрий Елисеенко избил жену, находящуюся на четвёртом месяце беременности.
— У пациентки были диагностированы ушибы головы, множественные кровоподтёки левой кисти, брюшной стенки, левой стороны тела. Женщина пояснила, что травмы ей нанёс муж, — сообщил "Комсомольской правде" источник.
Уточняется, что инцидент произошёл неделю назад, пострадавшая обратилась к медикам, но отказалась от госпитализации.
По данным издания, сейчас будущему ребёнку ничего не угрожает, в отношении Елисеенко планируется возбуждение уголовного дела.
Напомним, ранее Лайф рассказывал про ростовского следователя, который взял в заложники беременную жену. В квартире также оказались его мать и глава местного отдела СКР. Мужчина не смог объяснить правоохранителям своих действий. Сегодня суд в Ростове арестовал его до 19 января.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram