Экс-хоккеист сборной Белоруссии избил беременную жену в Подмосковье

1524

Фото © VK / Юрий Елисеенко

Сейчас в отношении Юрия Елисеенко решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Одинцовском районе Подмосковья 31-летний экс-хоккеист сборной Белоруссии Юрий Елисеенко избил жену, находящуюся на четвёртом месяце беременности.

— У пациентки были диагностированы ушибы головы, множественные кровоподтёки левой кисти, брюшной стенки, левой стороны тела. Женщина пояснила, что травмы ей нанёс муж, — сообщил "Комсомольской правде" источник.

Уточняется, что инцидент произошёл неделю назад, пострадавшая обратилась к медикам, но отказалась от госпитализации.

По данным издания, сейчас будущему ребёнку ничего не угрожает, в отношении Елисеенко планируется возбуждение уголовного дела.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про ростовского следователя, который взял в заложники беременную жену. В квартире также оказались его мать и глава местного отдела СКР. Мужчина не смог объяснить правоохранителям своих действий. Сегодня суд в Ростове арестовал его до 19 января.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×