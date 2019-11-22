Итальянка 50 лет водила машину без прав и попалась во время массового ДТП

Даже в этот раз автоледи с полувековым стажем повезло — её нарушение перестало быть уголовным преступлением несколько лет назад.

Жительница итальянской провинции Порденоне на протяжении полувека водила машину без прав и отделалась штрафом. Как сообщает местное издание il Gazzettino, нарушительница попалась во время массового ДТП.

Полицейские прибыли на место аварии с участием трёх автомобилей и были поражены сделанным открытием — у одного из водителей, 77-летней женщины, не оказалось прав. Более того, согласно базе данных, у неё никогда их не было. При этом нарушительница водила машину с 22 лет и за 50 лет её ни разу не останавливали даже для рядовой проверки документов.

Сама нарушительница пыталась убедить стражей порядка в наличии прав и уверяла, что документ просрочен. В итоге она отделалась штрафом в €5,11 тысячи, хотя несколько лет назад в Италии вождение без прав было уголовно наказуемо.

Ранее Лайф писал про американку, которая попалась полицейским с наркотиками и попыталась выдать себя за 21-летнюю дочь.